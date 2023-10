Fagioli e le scommesse | «Avevo quasi 3 milioni di debiti | mi dicevano ?Ti spezzo le gambe?»

"Esistono lesui falli e ammonizioni () a me è stato proposto, ma io non ho accettato perché contrario alla mia etica ". Debiti e minacceracconta come in un primo momento si ...

Caso scommesse: pm al lavoro per sentire Tonali e Zaniolo, per ora niente frodi sportive - Sportmediaset Sport Mediaset

La situazione rinnovi in casa Juve resta prioritaria, ma lo scandalo scommesse ha portato a dei rallentamenti: le ultime di Calciomercato.it ...Sandro Tonali è pentito e ha già iniziato a dare il suo contributo alle indagini sul caso scommesse. Oggi la Gazzetta dello Sport entra nei dettagli dell'interrogatorio di ieri ...