Fagioli choc | «Minacciavano di spezzarmi le gambe | Tonali mi suggerì il sito illegale Lacrime col Sassuolo? Pensavo ai debiti»

(Di mercoledì 18 ottobre 2023) Nicolòconfessa tutto e quello che viene fuori è da: le dichiarazioni del centrocampista della Juventus Nicolòha confessato il suoi coinvolgimento nel caso scommesse alla Procura FIGC. Repubblica, nella sua edizione odierna, riporta le dichiarazioni del giocatore della Juventus. MINACCE – «Aumentando il debito e ricevendo pesanti minacce fisiche, tipo “ti spezzo le”, anche durante la nottesolo di giocare per recuperare il mio debito».– «Ho iniziato a Tirrenia nel ritiro dell’Under 21. Fu, mio amico stretto, che miilIcebet. Mi capitò di vederlo giocare e gli chiesi cosa stesse facendo. Mi disse che avrei potuto giocare perché non ...

E' 'sotto', Sandro Tonali , ma pronto a reagire. Il centrocampista della Nazionale , passato in estate ... come invece ha ammesso, ma per giocare d'azzardo on - line. Se così risultasse ...

Fagioli shock: “Ho scommesso su Inter e Milan. Ero minacciato per i ... Corriere dello Sport

Fagioli choc: “Quasi 3 mln di debiti. Minacce, prestiti, Tonali e giocai su Inter e Milan” fcinter1908

Nicolò Fagioli ha patteggiato 7 mesi di squalifica per le scommesse illegali: ecco la deposizione choc dello juventino ...Le parole di Giuseppe Riso, agente di Sandro Tonali, ha commentato il caso scommesse in cui è coinvolto il suo assistito Intervenuto all'evento "Italia-Inghilterra… Leggi ...