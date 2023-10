Fagioli chiede scusa a tifosi | ' Su di me falsità e presto parlerò'

(Di mercoledì 18 ottobre 2023) "Pensavo di partirendonon solo aibianconeri, ma a tuttidel mondo del calcio e dello sport per l'errore ingenuo che ho fatto". E' quanto scrive, in una storia su Instagram,...

è uno dei 3 calciatori coinvolti sinora nell'inchiesta della procura di Torino con Sandro Tonali e Nicolò Zaniolo. Per gli atleti, si ipotizza il reato di esercizio abusivo di attività di ...

Fagioli e le scommesse, centrocampista Juve chiede scusa: cosa ha ... Adnkronos

Fagioli chiede scusa ma si arrabbia per "lo schifo che scrivono su di ... Sport Mediaset

Il centrocampista della Juve è stato condannato a 7 mesi di squalifica per la vicenda scommesse. Ieri lungo interrogatorio in Procura di Tonali ...TORINO (ITALPRESS) - Nicolò Fagioli chiede scusa, ammette l'errore, parla di ingenuità a passa al contrattacco. In un post sui social il centrocampista d ...