Facebook Down | l’enigma dei minuti di blackout

(Di mercoledì 18 ottobre 2023) Pubblicato il 18 Ottobre, 2023 All’improvviso l’impossibilità di pubblicare post. Alcuni lamentano anche l’inacessibilità ai contenuti. E, considerato il caos a livello internazionale, il panico fa presto a diffondersi insieme con congetture, ipotesi, considerazioni di ogni genere.?oggi in Italia, ma non soltanto. Boom di segnalazioni a partire dalle 18: gli utenti hanno fatto sapere di aver problemi nella condivisione. “Si è verificato un problema. Stiamo lavorando per risolverlo il prima possibile”, il messaggio di Meta a chi cerca di postare un contenuto. Me coming to Twitter whenispic.twitter.com/tICigd6rbV — Michael (@americanmikey ) October 18, 2023 Centinaia le segnalazioni degli utenti su ...

Since coming on board, Ryan has applied his expertise and experience to lead a top -... please visit www.star - power.com or follow @getstarpowernow on, Instagram and Twitter. Contacts ...

Facebook Down oggi 18 ottobre 2023, non carica o non funziona ... Nordest24.it

Facebook down, il social di Meta non funziona per un'ora: ecco cosa è successo in varie parti del mondo leggo.it

Se siete su questa pagina è perché probabilmente avete notato che è in atto un Facebook down oggi 18 ottobre. In tutto il mondo infatti sembra aver preso piede un problema che non fa funzionare il ...Facebook down. Difficoltà nell'utilizzare il social. Varie segnalazioni, in particolare quelle di downdetector il sito specializzato che monitora in tempo reale il flusso di traffico ...