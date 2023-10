Facebook down | cosa succede

(Di mercoledì 18 ottobre 2023) Se vi trovate a navigare su questa pagina, è probabile che stiate sperimentando difficoltà nell’accesso aoggi 18 ottobre 2023. In tale scenario, è fondamentale determinare se il problema riguarda la piattaforma in generale o è circoscritto al vostro dispositivo o rete. Questo articolo vi fornirà una guida dettagliata su come procedere in entrambi i casi. Visitare la pagina ufficiale La prima azione da intraprendere è visitare la pagina ufficiale diche monitora lo stato della piattaforma. Se vi è una spunta verde, teoricamente tutto dovrebbe funzionare come previsto. UtilizzareDetector Un altro strumento utile per diagnosticare il problema èDetector, un sito web specializzato nel monitoraggio dello stato di vari servizi online. Se notate un picco di segnalazioni relative a ...

Facebook down. Difficoltà nell'utilizzare il social. Varie segnalazioni, in particolare quelle di downdetector il sito specializzato che monitora in tempo reale il flusso di traffico ...