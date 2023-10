Facebook down | cosa è successo

(Di mercoledì 18 ottobre 2023) Boom di segnalazioni a partire dalle 18 per ildi: gli utenti hanno fatto sapere di aver problemi nella condivisione. «Si è verificato un problema. Stiamo lavorando per risolverlo il prima possibile», il messaggio di Meta a chi cercava di postare un contenuto. Il problema sembra essere difatti rientrato in pochi miuti. Ma come ci si deve comportare quando si presenta un problema del genere? Questo articolo vi fornirà una guida dettagliata su come procedere.LGGI ANCHE: Salario minimo, scontro in Aula, l’opposizione: “Fuga del governo di fronte alle necessità dei cittadini” Visitare la pagina ufficiale La prima azione da intraprendere è visitare la pagina ufficiale diche monitora lo stato della piattaforma. Se vi è una spunta verde, teoricamente tutto dovrebbe funzionare come previsto. Utilizzare ...

Facebook down. Difficoltà nell'utilizzare il social. Varie segnalazioni, in particolare quelle di downdetector il sito specializzato che monitora in tempo reale il flusso di traffico ...