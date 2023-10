Fabrizio Corona Shock | La Furia Dopo l’Ospitata!

Leggi su gossipnews.tv

(Di mercoledì 18 ottobre 2023)lancia rivelazioni sul calcioscommesse e critica la censura subita. Accuse, polemiche e misteri circondano calciatori come Azmoun e Zalewski. Lo scandalo continua a tenere banco nei media… ##domenicain #belve #avantipopolo La puntata del 17 ottobre di “Avanti Popolo” su Rai 3 ha fatto molto discutere. L’ospite principale era, ex re dei paparazzi, il quale aveva promesso scottanti rivelazioni legate allo scandalo calcioscommesse. Durante l’intervista condotta da Nunzia De Girolamo,ha rivelato di essere stato in procura a Milano, ma ha chiarito di non aver cooperato direttamente con le forze dell’ordine. “Ho un codice etico che mi ha insegnato la galera”, ha affermato, sottolineando di essere stato lui a svelare ...