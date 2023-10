Fabrizio Corona fa i nomi dei tre calciatori presunti colpevoli di calcio scommesse

Leggi su biccy

(Di mercoledì 18 ottobre 2023)aveva rivelato che avrebbe fatto ideidiad Avanti Popolo di Nunzia De Girolamo, ma alla fine non lo ha fatto. O meglio, secondo quanto dichiarato da lui su Instagram, lo avrebbe fatto ma sarebbe stato censurato. “Sono stato censurato! Non me lo aspettavo! Mi dispiace per tutti voi. Purtroppo non ho potuto , come mi avevano garantito questa mattina, dire quello che volevo, mostrare in tv il grande lavoro che sto portando avanti da senza giorni senza dormire. A un certo punto la conduttrice ha lanciato un audio che poi non è stato nemmeno mandato in onda. Vi rendete conto? C’era la voce di quattro giocatori di serie A che parlavano die di tantissimi ...