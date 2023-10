Fabrizio Corona a Avanti Popolo | “Calcio e scommesse | ho le prove”

(Di mercoledì 18 ottobre 2023) (Adnkronos) – “Nelè coinvolto il 30-40% dei giocatori”.si accomoda nel salotto di Nunzia De Girolamo a, su Raitre, per intrattenere il pubblico per oltre un’ora sul caso delleillegali nelitaliano. L’inchiesta della procura di Torino coinvolge al momento 3 calciatori: Nicolò Fagioli, che ha patteggiato una squalifica di 7 mesi con la giustizia sportiva, Nicolò Zaniolo e Sandro Tonali., tra allusioni e presunte rivelazioni, descrive un fenomeno dilagante e esteso più di quanto si pensi: “Scommettono in tantissimi, è coinvolto il 30-40% dei calciatori… Se indagano e puniscono, che succede alitaliano? I giocatori possono scommettere sulla ...

Il compromesso inglese In un paese in cui invitano Zaki ai festival, non si comprende l'indignazione se- Linda Lovelace -va in tv, pagato, per fare spettacolo scadente sulle ...

Corona, tutti i nomi dei calciatori del caso scommesse: rivivi la diretta in tv Corriere dello Sport

Caso scommesse, Fabrizio Corona: "Mala serba contro Fagioli. Zaniolo ha aperto un suo banco" - Sportmediaset Sport Mediaset

Fabrizio Corona furioso dopo l'intervista ospite di Nunzia De Girolamo ad Avanti Popolo si sfoga con un post su Instagram e accusa la Rai di censura sul caso scommesse: ...Carlos Maria Corona, figlio di Fabrizio Corona e Nina Moric, ha recentemente risposto indirettamente alle dichiarazioni fatte da suo padre durante alcune interviste televisive. Il giovane di 21 anni h ...