Fa segno a un’auto di rallentare | il conducente lo investe e lo prende a martellate Il racconto della vittima | «Una furia cieca | pensavo di morire»

Leggi su open.online

(Di mercoledì 18 ottobre 2023) Prima è stato investito, poi è stato preso a. Il motivo? Ha fattoa una macchina di. Ladell’episodio è Matteo Bastianelli, ha 46 anni e lavora alla Conad di Fermignano, in provincia di Pesaro Urbino. Lunedì 16 ottobre, poco prima delle 7, stava andando al lavoro a piedi quando ha visto sfrecciare di fianco a sé una macchina e ha fatto cenno con una mano di. A raccontare nel dettaglio come sono andate le cose da lì in poi è lo stesso Bastianelli, in un’intervista a Il Resto del Carlino: «Ho alzato il braccio destro, per dire di andare più piano. Ma in realtà non ho detto nulla, nel senso che non ho parlato. Lui ha frenato di colpo». A questo punto, il 46enne pensa che ilvoglia scendere dall’auto per litigare. E invece le cose ...