F1 | Red Bull | tensioni fra Christian Horner ed Helmut Marko? La situazione

Leggi su oasport

(Di mercoledì 18 ottobre 2023) Entrambi i campionati iridati in bacheca e una parte finale di Mondiale 2023 di F1 da affrontare, come sempre, da assoluti dominatori, eppure le cose in casa Redsembrano aver preso una brutta piega. Secondo quanto riportato dai media britannici negli scorsi giorni infatti, il team principale il superconsulentesarebbero ai ferri corti. Unaspigolosa, che ha generato pressione intorno alla scuderia anglo-austriaca, tanto che lo stessoè intervenuto sul The Mirror per spiegare il momento: “Il mio rapporto conrisale al 1996, quando per la prima volta ho acquistato da lui il rimorchio per partecipare al campionato di Formula 3000?. “In seguito ho gareggiato contro il ...