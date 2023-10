F1 | Lawrence Stroll elogia Alonso | “È pieno di energia | sembra abbia 22 anni”

Leggi su sportface

(Di mercoledì 18 ottobre 2023) Con la stagione che sta per volgere al termine è tempo di bilanci in Formula 1. A tirare le somme per l’Aston Martin ci ha pensato il patron, che non può che essere soddisfatto di quanto fatto dalla sua scuderia in questo 2023. La nota più positiva è senza dubbio Fernando, che ha ottenuto fin qui 7 podi e 3 secondi posti in stagione. L’asturiano ha così contribuito, insieme ad una notevole evoluzione della vettura, a rilanciare il nome della scuderia di Silverstone all’interno del grande circo della F1. Ai microfoni di Sky Sport,si è infatti detto entusiasta del pilota spagnolo: “Èdicome se avesse 22, è molto impegnato ed estremamente motivato. Ha grande talento ed è un fantastico ambasciatore per il nostro ...