F1 | GP USA 2023 | numeri | statistiche | curiosità Ad Austin | Lewis Hamilton è “Black Magic”!

Leggi su oasport

(Di mercoledì 18 ottobre 2023) Per la Formula Uno inizia la parte conclusiva della stagione, sancita dalla “Tournée americana”. Nell’arco di cinque settimane si disputeranno la bellezza di quattro gare fra America Settentrionale e Latina. Questa fase parte dal Texas, dove domenica 22 ottobre andrà in scena il Gran Premio degli Stati Uniti, ospitato per l’undicesima volta consecutiva dall’autodromo di, divenuto ormai la casa dell’appuntamento. Il tema dei GP iridati in terra Stars&Stripes è un autentico ginepraio. Necessiterebbe di un “bugiardino” dedicato solo per spiegare nel dettaglio tutte le sfaccettature del tema! Però, se guardiamo esclusivamente al Gran Premio degli Stati Uniti propriamente detto, allora si noterà come sia stato corso 15 volte a Watkins Glen (New York), 10 ad(Texas), 8 a Indianapolis (Indiana), 3 a Phoenix (Arizona), 1 a Sebring (Florida) e ...