F1 | Frédéric Vasseur | “Dobbiamo tornare ai livelli mostrati a Singapore”

Leggi su oasport

(Di mercoledì 18 ottobre 2023) Strasferta americana per il Circus: appuntamento nel week-end con il GP degli Stati Uniti ad Austin in Texas per la F1. La Ferrari vuola brillare dopo le deludenti performance tra Giappone e Qatar. Alla vigilia a parlare è, Team Principal della casa di Maranello ai microfoni dell’ANSA: “Ci attende una tripletta di Gran Premi molto impegnativa. Saranno cinque gare in tre settimane considerando anche le Sprint. Squadra e piloti sono dunque chiamati a mantenere altissimo il livello di concentrazione per massimizzare le opportunità che si presenteranno”. E ancora: “Veniamo da una corsa nella quale abbiamo pagato a caro prezzo un problema di affidabilità sulla SF-23 di Carlos Sainz. Abbiamo lavorato per fare in modo che situazioni simili non ci impediscano più di schierare al via entrambe le ...