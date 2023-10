Ex Ilva | Misiani Pd | ' dopo parole Bernabè Governo venga in Parlamento'

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 18 ottobre 2023) Roma, 18 ott. (Adnkronos) - “È urgente ragionare sul futuro e le prospettive dell'exe, in particolare, dello stabilimento di Taranto. Ricordo che lo stabilimento in passato aveva una potenzialità di produzione fino a 8 milioni di tonnellate; quest'anno scenderà a 3 milioni di tonnellate. Come è noto, c'è una presenza dello Stato e una presenza di un azionista privato, ma tutti i progetti che darebbero prospettive sia all'impianto sia al territorio (penso al tema della decarbonizzazione, dell'elettrificazione della produzione, della produzione di direct reduced iron), tutte queste prospettive sono avvolte nella più totale incertezza. Nel frattempo c'è una situazione di emergenza che riguarda le forniture di gas, che a fine ottobre si interromperanno". Così il senatore Antonio, responsabile economico del Pd intervenuto nell'aula i Palazzo ...