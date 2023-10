Evacuato staff ambasciate di Israele in Marocco e Egitto

Il Ministero degli Esteri israeliano ha disposto l'evacuazione dellodelle ambasciate di Israele in Marocco e in Egitto a causa delle locali manifestazioni di protesta per i bombardamenti sulla striscia di Gaza. Lo riferisce il quotidiano israeliano Yedioth ...

Il Ministero degli Esteri israeliano ha disposto l'evacuazione dello staff delle ambasciate di Israele in Marocco e in Egitto a causa delle locali manifestazioni di protesta per i bombardamenti sulla ...Di certo per ora ci sono solo i morti. Nell’ospedale battista Al Ahli al Arabi di Gaza, completamente distrutto da una fortissima esplosione, se ne contano a decine. A tarda sera ...