Eva Riccobono | “Sono stata con una donna Ho provato la cocaina e l’ecstasy”

E che dire diche urlava "c'ho la patata, c'ho la patata!" nei bagni di un locale per trans, per non essere rimorchiata Fagnani coglie subito la palla al balzo per domandarle se avesse ...

Eva Riccobono, dalla morte del fratello alla relazione con una donna: chi è la modella e attrice ospite staser ilmessaggero.it

Quando sfilava come top model, Eva Riccobono si è trovata in situazioni estreme, come ha raccontato ospite a «Belve», davanti a Francesca Fagnani.«Ero a New York con un mio amico che mi dice di dover ...Quando sfilava come top model, Eva Riccobono si è trovata in situazioni estreme, come ha raccontato ospite a «Belve», davanti a Francesca Fagnani.