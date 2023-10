Eva Riccobono a Belve | “Una relazione con una donna? Si ho provato | ma preferisco gli uomini”

Leggi su gossipitalia.news

(Di mercoledì 18 ottobre 2023) Nikita Pelizon replica a Elenoire Ferruzzi: Quello che afferma non è veritàAntonella Fiordelisi e Luca Onestini è scontro social. Antonella intanto lancia un appello ai propri followersLa scoperta di Antonella Fiordelisi su Luca Onestini Algida, austera ma dal fascino elegante. Colei “che posa per Playboy ma mantiene il suo bon ton”. Eva, una delle componenti della triade tricolore delle top model Boscono-Balti-, è stata ospite da Francesca Fagnani ae con grande sincerità e schiettezza ha raccontato la sua vita: dagli anni dell’infanzia passati a subire angherie per la poca formosità del suo corpo, agli anni da modella pur sempre consapevole “di essersi mai sentiva sexy” – ad eccezione della copertina di Playboy. Una bellezza non convenzionale, ma che ha avuto successo “perché rispecchiava i ...