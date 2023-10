Europee | Bonetti e Rosato lavorano a ' gamba popolare' di Azione | domani nasce ' Per' **

C'è da dire che a tutt'oggi Carlo Calenda, Matteo Renzi, Riccardo Magi, Elena, Andrea ... Il fatto che allesi voterà con il proporzionale è un alibi per non sciogliere il nodo e che non ...Il ministro dei Trasporti in conferenza stampa dopo il via libera del Consiglio dei ministri alla legge di Bilancio ...Il cimitero monumentale della Villetta di Parma racchiude una storia lunga più di 200 anni. Realizzato nel 1817 per volontà di Maria Luigia d’Austria, Duchessa di Parma, vede tanti personaggi illustri ...