Eurolega 2023 24 | tutto facile per la Virtus Bologna | l’Alba Berlino soccombe 87-76

Leggi su sportface

(Di mercoledì 18 ottobre 2023) Successoper lanella terza giornata di. AllaSegafredo Arena infatti i ragazzi di coach Luca Banchi hanno trionfato 87-76 controal termine di una gara condotta per 40 minuti. Partenza a razzo dei bianconeri con Belinelli mattatore, che trova la via del canestro con facilità e porta la sua squadra subito vicina alla doppia cifra di vantaggio. Alin avvio non riesce nulla e la squadra di casa ne approfitta bombardando dalla lunga distanza. Il risultato è il +16 sul 27-11 con cui si conclude il primo quarto. Nella seconda frazione calano le percentuali delle V nere, ma i tedeschi non riescono a reagire e trovano solo 5 canestri dal campo nei secondi 10 minuti, che li porta ad accusare già 18 ...