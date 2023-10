Euro 2024 Italia ko a Londra | la qualificazione si complica

Leggi su laprimapagina

(Di mercoledì 18 ottobre 2023) “Rumorosa” caduta per l’di Spalletti a Wembley. Gli inglesi si impongono 3-1 nella gara del Gruppo C di. Gli azzurri vengono scavalcati dall’Ucraina al secondo posto in classifica, ritrovandosi a rischio esclusione. L’parte forte, si porta avanti con Scamacca al 15?, ma poi viene raggiunta dal rigore di Kane al 32?. Nella ripresa gli inglesi dilagano e ribaltano la sfida prima con Rashford (57?) poi con Kane (77?). Inghilterra matematicamente qualificata. Invece l’se la giocherà con gli ucraini (che hanno 3 punti e una gara in più) nelle ultime due gare di metà novembre. La Nazionale avrà l’opportunità di tentare l’aggancio nella penultima sfida del Gruppo C, in casa contro la Macedonia del Nord, poi si giocherà tutto nello scontro ...