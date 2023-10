Euro 2024 | cosa deve fare l’Italia per qualificarsi?

Leggi su 361magazine

(Di mercoledì 18 ottobre 2023) Altro k.o per gli azzurri di Spalletti Si complica sempre di più il percorso degli azzurri versoora la squadra di Spalletti per? Ieri sera, 17 ottobre, gli azzurri si sono scontrati contro il muro inglese e hanno perso a Wembley per 3 reti a 1. A segnale il gol perGianluca Scamacca al primo gol in maglia azzurra. Poi ci pensano Kane e Rashford. Gli inglesi si sono così qualificati a, in programma in Germania dal 14 giugno al 14 luglio. Nell’altra partita del girone C, l’Ucraina si è imposta su Malta per 2-1. Grazie al successo ora hanno sorpassatoal secondo posto in classifica, determinante per...