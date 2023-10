Empatia | quanto è importante la sintonia tra medico e paziente

Leggi su dilei

(Di mercoledì 18 ottobre 2023) Dobbiamo sottoporci ad un esame. Dobbiamo sentirci comunicare una diagnosi. Dobbiamo trovare la forza per andare incontro nel modo giusto ad una malattia. In queste circostanze della vita di ogni giorno, ad aiutarci c’è spesso la capacità deldi saperci coinvolgere nel modo più giusto in quello che diventa un percorso di salute. Insomma, abbiamo bisogno di. Di trovare umanità, capacità d’ascolto, desiderio di dedicare tempo al nostro benessere in chi ha il camice bianco. Tecnicamente stiamo parlando di ‘soft skills’. Ma in medicina sono quel plus che può fare la differenza, a parità di preparazione scientifica. Lo confermano gli esperti della Società Italiana di Medicina Interna, che dedica all’argomento una sessione del congresso nazionale a Rimini. Il peso di una giusta relazioneQuando ...