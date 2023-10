Emma Marrone | al naturale sui social mentre promuove il nuovo album “Souvenir” | i fan impazziscono

Leggi su gossipitalia.news

(Di mercoledì 18 ottobre 2023) Nikita Pelizon replica a Elenoire Ferruzzi: Quello che afferma non è veritàAntonella Fiordelisi e Luca Onestini è scontro. Antonella intanto lancia un appello ai propri followersLa scoperta di Antonella Fiordelisi su Luca Onestiniè l’ultimodi, uscito il 13 ottobre su tutte le piattaforme. La cantante per ringraziare i fan ha pubblicato un carosello che riassume queste giornate, in compagnia di amici e colleghi. “Un riassunto random vario e senza senso” ha commentato la. L’artista ha ringraziato poi i suoi fan per il successo ottenuto. Le foto, sono appunto casuali: nella prima si mostra alsorseggia da una tazza che riporta il suo nome, a ricordare proprio un. Quelle successive ...