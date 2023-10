Emanuela Orlandi | spunta una nuova pista | spunta il nome di Massimo Carminati

(Di mercoledì 18 ottobre 2023) Che cosa c’entracon il rapimento di? Secondo qualcuno c’entrerebbe eccome. A tirare in ballo ildel ‘Cecato’ è il giornalista di inchiesta Alessandro Ambrosini sul suo blog ‘Notte Criminale’. Ambrosini punta il dito contro l’eversione di destra dei Nar (Nuclei Armati Rivoluzionari) tra la fine degli anni ’70 e l’inizio degli ’80. Gruppo armato capeggiato da Valerio Fioravanti di cui faceva parte anche.Leggi anche: Fedez, la battuta choc sua Muschio Selvaggio: sconvolti in studio, la reazione fuori “Quello che leggerete di seguito è quella che in inglese viene definita una ‘suggestion’. Un suggerimento dato da fatti che si concatenano dal 1990 ad oggi, dalla morte di Enrico De Pedis ...

Pertelefonate anonime dalla Rai Ad indicare Castel S. Angelo come tomba di, scomparsa il 22 giugno 1983, ci sono alcune intercettazioni... Rai, la Corte dei Conti: ...

Emanuela Orlandi, spunta una nuova pista: “Un ex militante dei Nar ha passato dei documenti sulla… Il Fatto Quotidiano

Caso Orlandi, al Senato pdl per istituire commissione d'inchiesta Sky Tg24

Noi e i nostri partner archiviamo e/o accediamo alle informazioni su un dispositivo (come i cookie) e trattiamo i dati personali (come gli identificatori univoci e altri dati del dispositivo) per annu ...Approderà al Senato il 7 novembre il disegno di legge per l’istituzione della commissione parlamentare bicamerale d’inchiesta sulla scomparsa di Emanuela Orlandi e Mirella Gregori. E’ quanto emerso da ...