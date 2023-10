Elisabetta Canalis distesa | trasparenze da urlo | il dettaglio è rovente

Leggi su rompipallone

(Di mercoledì 18 ottobre 2023)ha stupito per l’ennesima volta i suoi follower. Gli scatti in lingerie trasparente sono mozzafiato La pausa nazionali ha distolto lo sguardo degli appassionati dalla Serie A, portandolo sul panorama internazionale. Inoltre lo scandalo scommesse ha disturbato il già fragile equilibrio del mondo del calcio italiano. Fortunatamente c’è chi, come, è riuscita a far sparire tutto lo sconforto dei suoi follower con un semplice post su Instagram. L’attrice e showgirl è molto legata al mondo del calcio per essere stata presente in diversi programmi a sfondo calcistico, tra cui Controcampo e Mai dire Martedì. Per questo è sicuro che tantissimi appassionati di pallone seguano con felicità. Per questo motivo è facile pensare che i suoi ...