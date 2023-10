Elettra Lamborghini non può farne a meno | “Ho sempre voglia di…”

Leggi su velvetgossip

(Di mercoledì 18 ottobre 2023)non manca mai l’occasione per confidarsi ai suoi followers. La cantante oltre ad avere una carriera televisiva attiva, ama spesso condividere questioni di vita privata insieme ai suoi seguaci sui social. Proprio negli ultimi giorni ha parlato di un problema che sta riscontrando nella sua quotidianità. L’ereditieraè tra i personaggi dello spettacolo maggiormente apprezzati e seguiti sui social. Proprio per questo motivo, anche la sua carriera televisiva e musicale nell’ultimo periodo ha subito una notevole impennata. Non è tutto oro ciò che luccica, infatti,sta avendo qualche piccolo problema nella quotidianità, di cui ha voluto confidarsi ai suoi followers.e quel problema che non riesce ad ...