Elena Santarelli | “Non ho segreti di bellezza ma sto attenta a quello che cucino”

(Di mercoledì 18 ottobre 2023) Spesso i genitori si trovano di fronte a una sfida comune: far mangiare le verdure ai propri bambini. E allora perché non portare in tavola le verdure in modo giocoso, prendendo ispirazione dai disegni fantastici dei più piccoli? I disegni svolgono un ruolo straordinario nella crescita dei bambini e sono tra i principali canali comunicativi per esprimere emozioni, fantasie e stati d’animo.è partita da qui per realizzare, in collaborazione con Findus, 5 ricette veg con i prodotti della linea Green Cuisine , ispirate ai disegni di sua figlia Greta. Mamma presente eche pone la famiglia al centro delle sue priorità, sposata con l’ex calciatore e allenatore Bernardo Corradi, dal cui amore sono nati i figli Giacomo e Greta,è da sempre appassionata sostenitrice del ...