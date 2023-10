Ecco le quattro parole tra ferro e fuoco | cosa sta succedendo

(Di mercoledì 18 ottobre 2023) Mario Sechi spiega quali sono leche fotografano bene i tempi che stiamo vivendo. Il mondo brucia con la guerra in Israele e in Ucraina, l'Europa è nella morsa del terrore dopo l'attacco a Bruxelles e le piazze si dividono tra chi difende il diritto inviolabile all'esistenza di Israele e chi invece soffia suldell'odio contro Gerusalemme. "Barcone", "mostro, "copione" e "disordine" sono le-chiave su cui dobbiamo riflettere. Il commento del direttore di Libero Clicca qui, registrati gratuitamente e leggi l'editoriale integrale di Mario Sechi

COSA RISCHIA - Tonali vorrebbe patteggiare in tempi brevi come Fagioli, ma la sanzione iniziale della Procura sarebbe verosimilmente di tre e mezzo o, pena dimezzata automaticamente con il ...

Portafoglio, quattro rischi di recessione da monitorare. Ecco come ... Milano Finanza

Quattro tessuti differenti, ecco Trash di Re Artù Bici.PRO

Pensioni anticipate. Arriva la stretta e Ape sociale e Opzione donna vanno in soffitta a favore di un fondo per la flessibilità in uscita con requisiti più stringenti.Giorno dodici del conflitto in Medio Oriente. Tel Aviv accusa il Jihad Islamico e si difende mostrando un filmato: "Un loro razzo ha colpito l'ospedale di Gaza". Biden atteso oggi a Tel Aviv: saltato ...