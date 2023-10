Ecco i nostri consigli per la 18esima edizione della Festa del Cinema di Roma 2023 | dai film da vedere agli eventi danon perdere

Leggi su amica

(Di mercoledì 18 ottobre 2023) Dieci giorni dedicati alla settima arte. Più per festeggiarla che per farle fare una passerella come in uno dei tanti festival in giro per il mondo. Dal 18 al 29 ottobreva in scena ladeldi. Ricca di, star, serie tv eimperdibili. Tra lavera e propria e l’altra kermesse, Alice nella Città, sezione autonoma e paralleladedicata ai giovani, il numero di appuntamenti è elevatissimo. Qui trovate il programma completoprima. E qui quello...