Ecco i migliori 50 bar del mondo | il vincitore? È senza bancone e si trova a Barcellona Bene Roma | scende Milano

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 18 ottobre 2023) Se siete ae andate al Sips potete stare certi dirvi nel bar migliore del. Lo dice la World’s 50 Best Bars 2023, presentata a Singapore, nella Pasir Panjang Power Station. Il locale è stato fondato dall’italiano Simone Caporale insieme a Marc Alvarez. Sul podio, in seconda e terza posizione, due insegne d’oltreoceano: Double Chicken Please a New York e Handshake Speakeasy a Città del Messico. La giuria composta da 680 esperti, bartender, consulenti e giornalisti, quest’anno ha premiato anche l’Italia con Drink Kong ache si piazza alla 21/a posizione, seguito dal secret bar 1930 adal 35/o al 42/o posto), L’Antiquario a Napoli (in ascesa dal 46/o al 44/o posto), Locale Firenze (che passa dal 39/o al 46/o posto) e la scalata di Freni e Frizioni ...