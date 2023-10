E se ti dicessi che il Recupero di Osimhen è cominciato alla grande?

Lui non l'ha presa bene, ma Beatrice ha voluto chiarire come si sente : "Nel momento in cui tu mi diciprimaio timi piacevi, non avevi avuto nessuna emozione nei miei confronti, ...

"Sono inclusivo", gli studenti imparano a raccontare il mondo della ... Vita

Al Grande Fratello 2023 il flirt tra Beatrice Luzzi e Giuseppe ... Cosmopolitan

Intervenuto in conferenza stampa, l'allenatore del Sassuolo, Dionisi , si dice pronto a sfidare la Lazio di Sarri, che vuole vincere alla ripresa del campionato. Dionisi: "Ho grande rispetto per la La ...(Reuters) - Aumentano i timori che il conflitto tra Israele e Hamas possa estendersi anche ad altre zone dopo che gli Usa hanno intercettato tre missili cruise e diversi droni lanciati dal movimento H ...