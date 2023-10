È morto Giovanni Chiaramonte | il grande fotografo che unì il linguaggio dell’immagine con la teologia

Leggi su ilfoglio

(Di mercoledì 18 ottobre 2023) È, curatore, editore, saggista, docente, primoa essere ammesso all’Accademia nazionale di San Luca. Nato a Varese da genitori di Gela, nei propri biografici contenuti nei numerosi libri si leggeva: “La sua opera si genera nell’estetica teologica di Romano Guardini, Hans Urs Von Balthasar e in quella della Chiesa d’oriente incontrata in Pavel Evdokimov, Olivier Clément, Andreij Tarkovsky ed ha come tema principale il rapporto tra luogo e destino della civiltà occidentale, nel segno dell’infinito che si apre nel tempo istantaneo proprio della fotografia”. Bastino queste righe per intuire quanto il suo percorso — o l’avventura, come diceva lui — fosse fuori dai sentieri tracciati della fotografia italiana e internazionale. La sua è una fotografia che prova ...