Dybala a lavoro | obiettivo Inter-Roma | ce la farà? Le novità ? Sky

(Di mercoledì 18 ottobre 2023)punta ad esserci con lacontro l’: l’attaccante argentino ce la sta mettendo tutta, ma ce lae tempi.? Per Paulosi tratta di uno stop di circa un mese, ma il giocatore sta lavorando per mantenere il tono muscolare, come reso noto da Sky Sport. Vuole ottenere il via libera dallo staff medico giallorosso per il 29 ottobre: il grandeè infatti il big match contro l’-News - Ultime notizie e calciomercato- Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (-News) e il link al contenuto originale () ©-News.it 2014-2023 - Tutti i ...

La Roma è tornata alper preparare la sfida contro il Monza in programma domenica alle ore 12.30. Mourinho deve ... Lontano il recupero di Pellegrini eche staranno ai box ancora per un ...

Roma, Dybala a lavoro per tornare in campo contro l'Inter Per Sempre Calcio

Dybala va di corsa: l'obiettivo è l'Inter per avere l'Argentina La Gazzetta dello Sport

KARSDORP ROMA RECUPERO – Continua il lavoro della Roma di Josè Mourinho in vista del match contro il Monza di domenica delle ore 12.30. Lo Special One, in attesa dei nazionali, ha ritrovato Rick ...Il gioiello della Roma migliora e punta alla sfida del 29 per meritare la nazionale: piano per la Coppa America ...