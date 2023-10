Duello Juventus-Roma per Carnesecchi

Leggi su sport.periodicodaily

(Di mercoledì 18 ottobre 2023) Marco, portiere di Atalanta e Nazionale under 21, è al centro di undi mercato, entrambe a caccia di un nuovo numero uno per la prossima stagione. : LA SITUAZIONE Bianconeri e giallorossi dovranno con molta probabilità rimpiazzare i loro rispettivi portieri. Al centro dei loro desideri, però, c’è lo stesso obiettivo, ovvero il 22enne Marcoche, dopo l’ottima stagione disputerà a Cremona in prestito, è ritornato all’ Atalanta che ne detiene il cartellino. In maglia nerazzurra, però, sta trovando pochissimo spazio(solo 2 presenze fin’ora), perché il tecnico Gasperini tende a preferirgli l’argentino Musso. Ciò potrebbe spingerlo a cercare una nuova destinazione per consacrarsi definitivamente. La, visto la probabili non ...