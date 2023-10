(Di mercoledì 18 ottobre 2023) Oltre 2die circa 18 chili di infiorescenze, con relative foglie essiccate, pronte per lo spaccio, sono state sequestrate dalla tenenza di Orvieto della guardia di finanza in un ...

Oltre 2piante di canapa e circa 18 chili di infiorescenze, con relative foglie essiccate, pronte per lo spaccio, sono state sequestrate dalla tenenza di Orvieto della guardia di finanza in un terreno ...

Due mila piante di canapa in terreno, denunciato imprenditore Agenzia ANSA

Terni: sequestrate oltre due mila piante di canapa e 18 chili di infiorescenze pronte per lo spaccio Agenzia Nova

Oltre 2 mila piante di canapa e circa 18 chili di infiorescenze, con relative foglie essiccate, pronte per lo spaccio, sono state sequestrate dalla tenenza di Orvieto della guardia di finanza in un te ...Le operazioni sono state condotte nelle campagne dell'orvietano. Denunciato il titolare dell'azienda agricola, che vendeva la droga in loco e sull'online ...