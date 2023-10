Due ex vippone della scorsa edizione in contrapposizione sul ritiro di Heidi Baci

Leggi su biccy

(Di mercoledì 18 ottobre 2023) La scelta didi ritirarsi dal Grande Fratello dopo aver avuto un confronto col padre ha fatto molto rumore. C’è chi l’accusa di aver seguito le direttive di un “padre-padrone” e chi, invece, l’applaude. A dire la loro in queste ore sono state proprio due exche hanno sostenuto le due tesi opposte. A dire la loro sono state Patrizia Rossetti (che ha attaccato) ed Elenoire Ferruzzi (che invece l’ha applaudita). “Non ci sono parole per esprimere la tristezza che provo per questa ragazza! Con un padre così!” – ha esordito Patrizia Rossetti – “Nessuno e dico nessuno può limitare la libertà di una persona, tanto meno un padre verso la figlia che e vuole vivere ed amare e sorridere! Ecco cosa c’è dietro il sorriso sempre forzato ...