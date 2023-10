Dritto e Rovescio | domani su Rete4 Del Debbio ospita il ministro Crosetto e Matteo Renzi

(Di mercoledì 18 ottobre 2023) Guidosaranno ospiti di Paolo Dela “” –, giovedì 19 ottobre, in prima serata su Retequattro. Con ildella Difesa e con il leader di Italia Viva ampio spazio sarà dedicato al conflitto tra Israele e Hamas, con l’escalation di violenze e attacchi che si susseguono da giorni in Medio Oriente. Nel corso della serata ampio spazio verrà dedicato anche all’allarme terrorismo che torna a spaventare l’Europa dopo il recente attentato avvenuto lunedì sera a Bruxelles e costato la vita a due cittadini svedesi. Max L'articolo proviene da Italia Sera.

Sulla palla break una risposta centrale didi Bronzetti vede Errani commettere un brutto errore gratuito di, dando il via alla fuga della testa di serie numero 6. L'unico passaggio a ...

Dritto e Rovescio, anticipazioni 19 ottobre: ospiti Crosetto e Renzi Mediaset Infinity

Dritto e Rovescio, ospiti stasera: quanto ci costerà la guerra in Israele Affaritaliani.it

Guido Crosetto e Matteo Renzi saranno ospiti di Paolo Del Debbio a “Dritto e Rovescio” – domani, giovedì 19 ottobre, in prima serata su Retequattro. Con il Ministro della Difesa e con il leader di Ita ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Con un pizzico di amaro in bocca salutiamo l'unico azzurro rimasto in gara questa settimana, con la speranza di raccontarvi buone notizie dal Wta 250 di Monas ...