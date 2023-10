Dossier Caritas 2022 | povertà in aumento | lavoro nero al 10% | offerti oltre 39mila pasti

(Di mercoledì 18 ottobre 2023) Tempo di lettura: 3 minuti Ancora dati negativi dalladiocesana sul fronte delle nuovee della condizione della vita sociale. Sono 713 i nuclei familiari accolti inper forme di sostegno. Iannualia persone in condizioni di bisogno sono 39.673. Sono 87 le persone che usufruiscono del dormitorio, con un incremento rispetto al 2021 del 50%., dunque, ine i dati dello spopolamento, ovviamente, non aiutano a dare un po’ di serenità. Se la popolazione diminuisce e laaumenta, la conclusione è allarmante. Nelsono stati, infatti, in 2.642 a lasciare il Sannio. E’ più alta comunque l’affluenza degli stranieri, in particolare di Ucraini, nell’area...

Presso il Dipartimento di scienze e tecnologie, dell'Università degli studi del Sannio, in via dei Mulini in Benevento, è stato presentato il2022 su povertà ed esclusione sociale dal titolo: "Rigeneriamo il futuro ascoltando il grido dei poveri". Introduzione e coordinamento dei lavori sono stati affidati a don Maurizio ...

Presso il Dipartimento di scienze e tecnologie, dell’Università degli studi del Sannio, in via dei Mulini in Benevento, è stato presentato il dossier Caritas 2022 su povertà ed esclusione sociale dal ...Un’analisi conferma che non è in atto in Italia nessuna “emergenza migranti”, anche se emergono dinamiche di impoverimento.