(Di mercoledì 18 ottobre 2023) C’è una svolta nel caso di Alessandra Ollari, 53enneda mesi nel Parmense: sipervolontario. Lo riporta la Gazzetta di Parma ripercorrendo le tappe della vicenda. L’ipotesi è completamente diversa rispetto a quella iniziale di un allontanamento volontario dellaoriginaria di Calestano.no i carabinieri coordinati dalla pm Silvia Zannini. La denuncia dirisale a finequando il suo compagno Ermete Piroli si è presentato in caserma per segnalare che Alessandra non era rientrata a casa dopo essere uscita per andare a fare la spesa. L’uomo ha affermato di averla vista l’ultima volta il 29ma, riporta il quotidiano, c’è chi sostiene che lanon si vedesse in giro o sentisse ...

...with Lorenza Mazzetti (Brighid Lowe) Lorenza Mazzetti è stata l'unica esponentedel movimento inglese Free Cinema. Lowe ha realizzato un documentario sull'artista italiana, ora, che ...

Donna scomparsa da giugno, ora si indaga per omicidio Agenzia ANSA

Colle Oppio: ritrovata donna scomparsa durante la bonifica del parco, era scappata da una clinica RomaToday

Va a casa della madre che non risponde al telefono e la trova morta. La tragedia a Frosinone. E' stata stroncata quasi certamente da un malore Barbara Tori, 50 anni, dipendente di Acea. Viveva ...We and our partners store and/or access information on a device, such as cookies and process personal data, such as unique identifiers and standard information sent by a device for personalised ads an ...