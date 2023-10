“Divento papà” L’annuncio del cantante italiano E tra i fan è polemica | “La tua ragazza già piena di corna”

Leggi su caffeinamagazine

(Di mercoledì 18 ottobre 2023)del famoso: “”. Già da diverse settimana si rincorreva il gossip di bocca in bocca, di post in post. E fino a qualche ora fa erano rumors e niente più. Ora però arriva la conferma direttamente dall’artista amatissimo che afferma: “Sta arrivando il nuovo principe di Milano”. La tocca pianissimo il giovane artista che per annunciare che sta per diventare babbo decide di pubblicare la foto dell’ecografia. Dallo scatto tra l’altro sembra già grandicello, il feto, tanto da sapere già che sarà un bel maschietto. >> “Uno, due tre…sorpresa”. Cicogna nella tv italiana, l’attore del momento saràa 55 anni E di questo bimbo sappiamo poco e niente per il momento, visto che intorno a lui c’è il massimo riserbo. “New Prince of Milan”, fa ...