Diserbata via Nicola Fele a Qualiano

Leggi su puntomagazine

(Di mercoledì 18 ottobre 2023) . Dopo il nostro articolo dove segnalavamo il degrado, l’intervento da parte del Comune dopo il nostro articolo. Già è la seconda volta che accade, quindi inizia a valere il concetto che c’è bisogno prima della brutta figura per disporre l’intervento. Siamo contenti per i cittadini della zona che gli uffici del Comune abbiano provveduto, ma queste operazioni dovrebbero essere automatismi di una macchina comunale. Non dovrebbero essere necessari articoli per risolvere queste piccolezze, basterebbe che ogni mattina una squadra di operatori scendesse e facesse il giro della città per intervenire subito laddove vi è bisogno. Ci rendiamo conto che se diventassero automatismi poi i politicanti su cosa la farebbero la campagna elettorale? Meglio quindi lasciare tutto così. Comunque resta una piccola vittoria per i cittadini. Ora non resta da raccogliere sfalci e rifiuti venuti ...