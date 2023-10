(Di mercoledì 18 ottobre 2023) Unaperfetta ed unoin formato Mvp regalano allala prima vittoria interna in questa Eurolega. Davanti ai quattromila del PalaDozza, la squadra di Banchi replica quanto di ...

... Belinelli trova sette punti in avvio, Shengelia si fa sentire a rimbalzo, l'Alba Berlino gira a vuoto ine non trova velocità in attacco. I padroni di casa tengono il ritmo molto alto ...

Difesa e super Shengelia: la Virtus vince ancora, Alba battuta 87-76 La Gazzetta dello Sport

Gruppo Selex torna in tv con un nuovo spot: arriva la supereroina ... Engage

Certamente Sun Tzu se ne intendeva di guerra, ma decise di organizzare un esercito fatto da 180 cortigiane È tutto vero.Il presidente degli Usa e i rischi di una regione con un conflitto attivo. Il portavoce per la sicurezza nazionale John Kirby: «Non faremmo questo viaggio se non credessimo che possiamo farlo in modo ...