Deschamps | «Non insisto con Pavard a destra Al centro problema»

Leggi su inter-news

(Di mercoledì 18 ottobre 2023) Il ct della Francia Didierha trattato il tema Benjaminper quanto riguarda il suo nuovo ruolo. L’ex Juventus avverte il difensore su TF1. AVVERTIMENTO –avverte il difensore dell’Inter: «Nonconfinché non si sente a suo agio in quel ruolo. Però alc’è tanta concorrenza, c’è gente. Quello che ha fatto questa sera merita tanto, ma ci sono altri giocatori in difesa come Upamecano. Molto importante per noi. Anche Konaté. Lucas Hernandez che può giocare anche da esterno» Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale () © Inter-News.it 2014-2023 - Tutti i ...