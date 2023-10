Dengue Italia | ancora nuovi casi a ottobre | ecco perché

(Di mercoledì 18 ottobre 2023) (Adnkronos) – "Iautoctoni dinel Lodigiano stanno rallentando. Abbiamo avuto l'ultimo nei primi giorni dia cui è seguita un'ulteriore disinfestazione" per eliminare le zanzare infette. "C'è statauna coda e speriamo che questi siano gli ultimi, con le temperature che si abbassano e le zanzare che dovrebbero anche loro andare a diminuire". A tracciare il quadro all'Adnkronos Salute è Marino Faccini, direttore Dipartimento di Igiene e Prevenzione sanitaria dell'Ats Milano Città metropolitana. "Abbiamo avuto questa coda – spiega – legata alle alte temperature" registrate fino alle prime settimane autunnali. Siamo ad oggi a una trentina diautoctoni confermati per il focolaio in provincia di Lodi". Età media: 56 anni. "C'è stata una quota di anziani, ...

Trieste è di nuovo alle prese con una disinfestazione radicale. Dodici giorni fa era interessato il quartiere di Valmaura per un caso importato di Chikungunya, un uomo si era contagiato all'estero e ...