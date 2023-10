Del Genio | “Non lo avrei mai detto | che De Laurentiis avrebbe fatto una cosa del genere ”

Leggi su napolipiu

(Di mercoledì 18 ottobre 2023) Paolo Delstupito dal lavoro motivazionale di Decon Garcia e la squadra: atteggiamento inaspettato del presidente. Notizie calcio Napoli. Il giornalista Paolo Del, intervenuto a Radio Kiss Kiss Napoli, ha parlato con stupore del lavoro motivazionale che sta svolgendo il presidente del Napoli Aurelio Decon l’allenatore Rudi Garcia e la squadra in questo momento delicato: “Desta lavorando sul piano mentale, sta facendo il mental coach. Però direi, se arrivano i risultati buoni, bisognerà stare calmi ed evitare euforie eccessive“. Delsi dice sorpreso da questo atteggiamento del patron azzurro: “Demental coach non lomai. Ma in questo momento sta provando a ...