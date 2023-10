(Di mercoledì 18 ottobre 2023) Roma, 18 ott. - "Nell'ultimo anno scolastico 2022/2023 con i nostri volontari abbiamo misurato e pesato in classe 373 bambini, due volte e a sei mesi di distanza, e poi abbiamo fatto valutare i dati ...

Roma, 18 ott. - "Somatrogon è un grande risultato, dopo anni di impegno e di ricerca siamo riusciti a sviluppare un innovativo trattamento per i bambini condell'della crescita (GH). Come Pfizer siamo entusiasti di essere riusciti a innovare lo standard di cura e di poter offrire una nuova opzione terapeutica in linea con il nostro scopo: ...

Deficit ormone crescita, pazienti 'con terapia long active nuova normalità' La Gazzetta del Mezzogiorno

Capaccetti (Pfizer), 'terapia deficit ormone crescita grande risultato' Tiscali Notizie

Roma, 18 ott. (Adnkronos) – “Collaborazione opposizioni Io faccio ogni sforzo in questa direzione. Questo ci chiedono le persone. Agli italiani interessa poco che facciamo la gara tra di noi sulle ...‘Sensibilizzazione e lavoro multidisciplinare tra pediatri e specialisti fondamentali per presa in carico’ ...