Deficit ormone crescita | pazienti ' con terapia long active nuova normalità'

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 18 ottobre 2023) Roma, 18 ott. (Adnkronos Salute) - “Nell'ultimo anno scolastico 2022/2023 con i nostri volontari abbiamo misurato e pesato in classe 373 bambini, due volte e a sei mesi di distanza, e poi abbiamo fatto valutare i dati dagli endocrinologi pediatrici che da tempo ci sostengono nella nostra attività. Dai risultati emerge che il 23,2% dei bambini non ha maturato una velocità diadeguata all'età. Un dato importante che conferma ciò che l'associazione sostiene da tempo: è necessario ampliare la conoscenza di questa malattia rara nella popolazione in modo da consentire a molte più persone di arrivare in tempo alla diagnosi e portare avanti un corretto trattamento. Una soluzione di somministrazione di GH a lunga durata d'azione può sicuramente facilitare la gestione della, migliorare l'aderenza e la qualità di vita dei piccoli ...