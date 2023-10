David Di Michele | «Al Napoli manca soprattutto la serenità dell’ambiente»

Leggi su ilnapolista

(Di mercoledì 18 ottobre 2023)Diha parlato ai microfoni di Kiss Kiss, durante la trasmissione “Il calcio della sera” con Emanuele Calaiò e ha detto la sua su quello che potrebbe essere ilnelle prossime partite, vista l’indisponibilità di Osimhen per l’infortunio con la nazionale. «Assenza di Osimhen? Sicuramente il gioco con il nigeriano è diverso che se metti uno tra Raspadori e Simeone. Osimhen attacca la profondità come non fanno gli altri due, forse il Cholito un po’ di più, ma senza il nigeriano non riesci ad allungare la squadra avversaria. Magari puoi affidarti ad un gioco più corale, per far salire la squadra e giocare in maniera più organica.» L’ex giocatore della Salernitana ha voluto sottolineare, però, come i problemi delin questo momento siano altri: «Ma al...