David di Donatello | ideata una nuova categoria | nasce il premio per il Miglior Casting

(Di mercoledì 18 ottobre 2023) L’Accademia del Cinema Italiano ha istituito di recente laper idi, per la figura delDirector. A renderlo noto è stata Piera Detassis, Presidente e Direttrice Artistica del suddetto ente che si occupa dell’organizzazione dell’evento ogni anno. Il successo – o, nei casi peggiori, il fiasco – deriva indubbiamente da una serie di fattori. Una buona regia, una buona sceneggiatura e una buona idea incidono molto, ma non sono tutto. Una discreta parte del merito, infatti, va assegnata anche agli interpreti. Di conseguenza, all’oculata scelta posta in essere dai professionisti del settore: iDirector. Troppo a lungo è stata data per scontata tale figura professionale, che è, invece, tra le più determinanti nella “costruzione del film e alla ...

Un modello studiato e copiato in mezzo mondo e che ha ispirato un docufilm (premiato con ildi) e un lungometraggio Crazy for football. Matti per il calcio, diretti da Volfango De ...

David di Donatello: nel 2025 debutterà la nuova categoria “Miglior Casting” Cineblog

Miglior Casting, nasce una nuova categoria ai David di Donatello Agenzia ANSA

Ha prodotto con Federico Lami il documentario Salvatrice, Sandra Milo si racconta (Giorgia Würth, 2017), in selezione ufficiale al Festival del cinema di Roma e il cortometraggio Inverno (2020) di ...Parlano i ludopatici in cura dal dottor Santo Rullo, lo psichiatra che ha fondato la Nazionale Crazy for Football, un modello di calcioterapia e di inclusione per pazienti con patologie mentali ...